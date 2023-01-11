قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن».. «حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعنوان «حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة»، وآخر عن الجهود المبذولة في النوبة، بعنوان «تعويضات النوبة.. الرئيس يفي بوعده».

وأشاد الكاتب الصحفي زكي القاضي، بمجهودات ودور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ أنَّها حققت أهداف كانت حلم على مدار 40 أو 50 سنة ماضية، وكان لابد من التحرك فيها من السبعينات.

حياة كريمة تعمل على توفير الاستقرار

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لو كانت حياة كريمة متواجدة في فترة السبعينات، كنا سنعمل على رفع جودة الحياة نفسها وليس توفير حياة كريمة للمواطن»، مشيرًا إلى أنَّ «حياة كريمة» تعمل على توفير الاستقرار، واستهدفت أكثر من 60 مليون مواطن حتى الآن.

حياة كريمة تخدم في أكثر من 4500 قرية

وتابع أنَّ مصر تعاني من الزيادة السكانية بشكل مستمر، لافتًا إلى أنَّ مبادرة حياة كريمة تخدم في أكثر من 4 آلاف و500 قرية موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي كان مشروع «حياة كريمة» مباشر للمشروعات القومية، مضيفًا: «دائمًا كنا نشهد مركزية في المشروعات القومية المختلفة حتى جاءت مبادرة حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة في النجع والقرى بكل المحافظات».