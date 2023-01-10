مريم حسن مذيعة إكسترا نيوز عن نصيحة والدتها بعد إشادة الرئيس: «إوعي تتغري»

قالت مريم حسن، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، إنها تطمح على المدى البعيد في أن يكون لها بصمة واضحة في مجال التقديم التليفزيوني، لافتة إلى أهمية دور برنامج «الدوم» الذي اكتشفها وقدمها.

وذكرت «مريم»، أن انضمامها وتدريبها في «إكسترا نيوز» ساهم في تغيير شخصيتها للأفضل بصورة كبيرة، إذ أصبحت تتسم بالنضج عن ذي قبل، وأكثر ثقة في نفسها وأدائها.

رسائل مبهجة

وأضافت مريم حسن، في حوارها مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ردود الفعل التي تلقتها أمس عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأدائها في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي التنموي الأول كانت خيالية وفوق الوصف.

وأشارت إلى تلقيها عديد من المباركات والمكالمات والرسائل للتهنئة، واصفة إياها بـ«الشيء المبهج جدًا»، وأنها كانت فخورة وسعيدة بكل الكلمات التي تلقتها أمس.

نصيحة والدة مريم

وأوضحت مذيعة «إكسترا نيوز»، أن سعادة أسرتها كانت غامرة بإشادة الرئيس بأدائها خلال تقديمها فعاليات مؤتمر التحالف الأهلي التنموي أمس، لافتة إلى أن أسرتها تدعمها بصورة كبيرة ودائمًا ما تقف خلفها في كل الأمور.

وذكرت «مريم»، أن والدتها وجهت لها نصيحة بعد إشادة الرئيس السيسي بأدائها، وقالت لها «إوعي تتغري»، لافتة إلى أنها الأصغر بين أخواتها.