خبير أمني جزائري لـ«القاهرة الإخبارية»: التجنيد عبر الإنترنت يدفع الشباب إلى بؤر التوتر

قال الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني والاستراتيجي من الجزائر، إنه يجري استهداف الشباب عن طريق الشبكات العنكبوتية على الإنترنت المظلم من قبل الجماعات المتطرفة، التي تقوم بتجنيد الشباب من مختلف الأعمار في سرية تامة؛ لتنفيذ أجنداتها العدائية في العالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن عمليات التجنيد عبر الإنترنت مكنت الإرهابيين من جنسيات مُختلفة من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، ودفعهم نحو بؤر التوتر وتوظيفهم في الشبكات الجهادية على الأرض.

وتابع الخبير الأمني والاستراتيجي من الجزائر، بأن عملية التجنيد لها معايير يجري الاعتماد عليها، وهناك تحديد للفئة المستهدفة بعملية التجنيد، طبقًا لمواصفات مُعينة تحدد على أساس قواعد بيانية.

وأوضح أن بناء نظام الوقاية من أغراض تلك الجماعات التجنيدية للشباب العربي، تعتمد على عدة نقاط، أهمها محاصرة البنية التحتية لتلك الجماعات، ووضع إطار قانوني على مواقع التواصل الظلامية للجماعات المتطرفة.