دبلوماسي بريطاني سابق: حكومة «سوناك» تخطط لقوانين تقيد إضراب العمال

قال ويليام باتي، الدبلوماسي البريطاني السابق، إن القوانين الجديدة التي تنوي الحكومة البريطانية إصدارها في أزمة الإضرابات العمالية، تُعد قيودًا جديدة على قدرة العمال على الإضراب.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقابات العمالية عليها أن تجري اقتراعًا؛ من أجل موافقة العمال على القيام بإضرابات، وهو قانون متبع منذ الثمانينيات والتعديل الجديد عليه من قبل حكومة «سوناك» غير عملي، وسيجد تحديًا من اتحادات العمال.

وأوضح «باتي» أن الحكومة البريطانية يقودها اليمين المتطرف، وتميل في حكمها إلى استعمال شعارات شعبوية، بدلًا من التعامل مع المشكلات المُعقدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، عزمها سن قوانين جديدة لمكافحة الإضراب في البلاد.

وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة، التي تخطط الحكومة البريطانية لطرحها على البرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستسمح لرؤساء العمل بمقاضاة النقابات بسبب تعطيل العمل وإقالة الموظفين الذين شاركوا فى إضراب.