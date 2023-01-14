قافلة «طب أسنان» للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالحرم الجامعي في إطار دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

جامعة القاهرة حريصة على توفير أفضل سبل الرعاية لمنسوبيها

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية في مختلف التخصصات والمجالات، موضحًا أن القافلة وفرت المستلزمات الطبية بالمجان.