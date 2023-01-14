الجنايات تستكمل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «مذبحة رفح الثانية»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

الإعدام لـ عادل حبارة

وكان قد حُكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، في وقت سابق على القيادي الإرهابي عادل حبارة بالإعدام شنقًا.

الشروع في قتل جنود بالأمن المركزي

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الشروع في قتل أحد جنود الأمن المركزي في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، فضًا عن التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بقبول الطعون التي قُدمت من عادل حبارة وآخرين في قضية مذبحة الأمن المركزي في منطقة رفح في أغسطس من عام 2013 والمعروفة بـ«مذبحة رفح الثانية».

وقضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، في 14 من نوفمبر عام 2015، بالإعدام شنقًا للمتهم عادل حبارة وعدد 6 متهمين آخرين في القضية، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عدد 22 متهمًا، وبراءة 3 في القضية.