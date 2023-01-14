محافظ أسيوط يجري حركة محليات على خلفية انهيار عقار بحي غرب

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، حركة محليات لبعض رؤساء أحياء المحافظة ونوابهم، على خلفية انهيار عقار بحي غرب، وشملت تعيين وتغيير بعض رؤساء الأحياء الأخرى ونوابهم، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

حي غرب أسيوط

وتضمن القرار إنهاء ندب محمد أحمد بشير، بدرجة مدير عام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب، للعمل بالديوان العام بمكتب الوزير المحافظ، وإنهاء ندب محمود يسن أحمد، أخصائى رعاية عاملين أول (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية والقائم بعمل رئيس حي شرق، وعودته لمقر عمله الأصلي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، كما نص القرار على إلغاء كافة القرارات الإدارية السابقة في هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن.

حي شرق أسيوط

كما أصدر المحافظ قرار رقم 120 لسنة 2023، تضمن ندب ممدوح جبر محمد والقائم بعمل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للعمل رئيسا لحي شرق لحين شغلها قانوناً، وندب أبو العيون إبراهيم متولي العياط، باحث قانوني ثالث (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، للعمل رئيسا لحي غرب لحين شغلها قانوناً.

مراكز أسيوط

كما اصدر محافظ أسيوط قرارا رقم 121 لسنة 2023 تضمن نقل كلا من الشاذلي محمد عبد الرحمن من جهة عمله الحالية نائبا لرئيس حي شرق، إلى إدارة الحسابات بمركز ومدينة الفتح، ونقل إيهاب حسني غبريال، مهندس أول مشروعات، من الوحدة المحلية لحي غرب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة الملحية لمركز ومدينة ساحل سليم ونقل إسماعيل مصطفى إسماعيل، القائم بعمل فني تنظيم بحي غرب، إلى صندوق النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب.

انهيار عقار أسيوط

وقال محافظ أسيوط إن الحركة شملت تصعيد وندب ونقل عددًا من رؤساء الأحياء ونوابهم وبعض العاملين بالوحدات المحلية لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، وتصعيد بعض القيادات التي أثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة.

وأوضح أن الحركة جاءت على إثر تداعيات انهيار عقار بحي غرب الأسبوع الماضي، وتسببه في وقوع ضحايا ومصابين، وتولي النيابة العامة والإدارية التحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها ومحاسبة المقصرين.

لجنة هندسية لفحص العقار المنهار

وأضاف المحافظ أنه اصدر قرارا بتشكيل لجنة هندسية برئاسة السكرتير العام، وتضم في عضويتها مهندسي الإسكان وبعض مهندسي الإدارات الهندسية والشئون القانونية لفحص ومعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة بالمنطقة، وكتابة تقرير عاجل عن أسبابها وملابساتها، وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة لبيان سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين.