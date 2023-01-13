محافظ أسيوط يناقش جهود زيادة إيرادات التحصيل وسبل تنميتها

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الجهود المبذولة لزيادة إيرادات التحصيل على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وسبل تنميتها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص الأماكن المؤجرة للغير والأماكن الخاصة بالإشغالات، مكلفًا بسرعة توريد مقابل التحسين لصندوق خدمات المحافظة، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع ولاء صلاح، مدير وحدة الإيرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة، ومنار غالي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

رفع نسبة الإيرادات

وتطرق اللقاء إلى مستوى تحصيل الإيرادات والجهود المبذولة لتنميتها وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك، وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة.

تعزيز صندوق الإيرادات

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تحصيل الإيرادات المالية المختلفة واهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لرفع مستوى الإيرادات المالية بمختلف أنواعها للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية بكافة مراكز وأحياء المحافظة.

خطة تحصيل الإيرادات

كما استعرض محافظ أسيوط خطة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، مع وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير.

تطوير الأداء وتجويد الخدمات

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته لتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لتنمية الموارد المحلية ورفع مستوى الحصيلة الإيرادية بما يسهم في تنمية المحافظة والعمل على الارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام.