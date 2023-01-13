محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأسمدة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، فضلا عن متابعة مشروعات إنشاء المجمعات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش محافظ أسيوط خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الرزاعة بأسيوط، بحضور ممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، الجهود والأنشطة التي نفذتها مديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وزراعة الحقول الإرشادية ضمن خطة تحسين الأراضي، فضلا عن توفير المياه والتقاوي والمساعدة على المكافحة وزيادة الإنتاجية.

ندوات عن محصول القمح

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تنظيم ندوات عن محصول القمح ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وزيادة المساحة المنزرعة منها هذا العام عن الموسم الماضي وحسن اختيار الحقول الإرشادية والالتزام بالسياسة الصنفية وآليات مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض التي تصيب المحصول، والحث على زيادة المساحة المنزرعة قمح لمجابهة الظروف العالمية، وضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسمدة والتأكد من توافرها.

تفعيل غرفة العمليات

ووجه المحافظ بضرورة استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة والتواصل الدائم مع منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة أي تعدي قد يحدث والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل بجدية مع أي بلاغ بوجود تعدي ومناقشة مشاكل حماية الأراضي بالمراكز وحصرها.

إنشاء مجمعات زراعية

كما أكد «سعد» على أهمية متابعة المجمعات الزراعية التي يجري إنشائها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري، حيث يجري إنشاء 35 مجمعًا زراعيًا بتكلفة تصل إلى 151 مليون جنيه.

ووجه بسرعة الانتهاء منها لبدء تشغيلها وتقديم خدماتها للجمهور، إذ تمثل هذه المجمعات نقلة نوعية لخدمة المزارع وتقدم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين، وتشمل جمعيات زراعية ووحدات بيطرية ومراكز إرشادية متطورة لتقديم خدمة متميزة للمزارعين، منوهًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.