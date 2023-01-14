محافظ أسيوط يلتقي وفد «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» لمناقشة مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، برئاسة المحاسب مجدي حسين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشئون التجارية، والمهندس محمد خيرالله، نائب رئيس الشركة للتشغيل، وذلك لبحث دعم جهود تنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة

واستعرض محافظ أسيوط مشروعات قطاع الكهرباء التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، خاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه في قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة.

وأشار أن إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات مجمعات خدمة المواطنين والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة لمشروعات الشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه.

كما شملت مشروعات التضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بـ434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و11 محطة سكة حديد، ومحطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه.

شركة مصر لتوزيع الكهرباء

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنه يجري متابعة مستمرة لكافة مشروعات الكهرباء التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط، سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة ووفقا لمعايير الجودة.

كما نقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تحيات المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوى المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.

المشروعات الخدمية والتنموية

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروعات قطاع الكهرباء لتوصيل كافة المرافق إلى المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز، فضلا عن مشروعات إنشاء دوائر تغذية جديدة لتحسين الجهود ولاستمرارية التغذية الكهربائية.

وأشار أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا.