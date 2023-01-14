مذيعة برنامج «8 الصبح»: قناة «dmc» كان لها السبق في الاهتمام بفئة الأطفال

تحتفل شبكة قنوات «dmc» اليوم بعيد ميلادها السادس، ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، وتوجهت الإعلامية داليا أشرف، مذيعة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة القناة، بالشكر للقناة على اهتمامها بالأطفال ودعمها لهم: «اسمحولي أشكر إدارة DMC لأن إدارة القناة كان ليها السبق إنها تهتم بفئة حصل بينا وبينهم فجوة كبيرة جدا في التواصل معاهم، وهي فئة الأطفال».

داليا أشرف: كان لينا الاختلاف والسبق إننا نهتم بالأطفال ونديهم الفرصة

وأضافت داليا أشرف: «بشكر قناة DMC إنها اختارتني وحطتني في هذه المسؤولية، والحمد لله إنه على شاشة القناة وشاشة برنامج 8 الصبح كان لينا الاختلاف والسبق إننا نهتم بالأطفال ونديهم الفرصة يعبرو عن نفسهم ونديلهم الفرصة يقولو رأيهم، وعلى مدار السنين اللي فاتت مرينا مع بعض بفقرات مختلفة معاهم وعملنا الاستديو التحليلي لكأس العالم، وبشكر إدارة DMC وبشكركم جميعا، شكرا لكل المشاهدين اللي بيدونا الأصوات في أي استفتاء جمهوري وبيخلونا البرنامج الفائز كأول برنامج صباحي على مدار 6 سنوات».

داليا أشرف: بنوعدكم نكون أد المسؤلية اللي بتدوهالنا

وتابعت داليا أشرف: «كل سنة وأنتم طيبين والنهاردة بمناسبة عيد ميلاد القناة 14 يناير هينطلق في الساعة الثانية ظهرا بتقديم كل مذيعين ومذيعات القناة هيتم تقديم خطة عمل الفترة المقبلة وبعدها هيكون معانا فقرات مختلفة ومتنوعة حتى نهاية اليوم، وهيكون في فقرات مسابقات للمشاهدين وجوائز قيمة جدا، وبنوعدكم نكون أد المسؤلية اللي بتدوهالنا وصوتكم اللي بتدهولنا كل وقت».