انطلاق الموسم الخامس من برنامج «ماما دوت أم» على «DMC».. الجمعة المقبل

أعلنت قناة «DMC» عن بدء الموسم الخامس من برنامج «ماما دوت أم»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الإعلان التشويقي للموسم الخامس على صفحة برنامج

وتم عرض الإعلان التشويقي للموسم الخامس على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، وجاء فيه: «كل يوم فيه أسرة جديدة بتتبني.. زوج وزوجة بياخدوا قرارات مصيرية بتشكل حياتهم وحياة ولادهم وبتبتدي القصص.. راجعين في موسم جديد حكاويه بتدور ورا كل باب.. انتظروا الموسم الخامس #ماما_دوت_أم مع فاطمة مصطفى بدءا من يوم الجمعة القادم الساعة 8 مساءً فقط على dmc».

«ماما دوت أم» من أشهر البرامج الموجه إلى الأمهات

ويعد «ماما دوت أم» من أشهر البرامج الموجه إلى الأمهات بشكل خاص والأسرة بشكل عام، إذ يستضيف البرنامج مجموعة من المتخصصين في مجالات الصحة والتربية ورجال الدين لإيجاد الحل المناسب الذي يحافظ على الأسرة وإنشاء بيت سوي.

ويجري برنامج «ماما دوت أم»، حوارات مع الأمهات والأزواج لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الأمهات والأبناء في الحياة، بداية من ولادتهم حتى المراهقة، بطرق جديدة وشيقة، فضلًا عن كل القضايا المتعلقة بالتربية والصحة والسلوك والمشكلات التي تواجه.

الجدير بالذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، تقدم أيضا برنامج «الراديو بيضحك»، على الراديو 9090، الذي تستضيف فيه مجموعة من الفنانين، بالإضافة إلى برنامج آخر على نفس المحطة، وهو برنامج «أجيال» بمشاركة الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال.