«التنمية الصناعية»: إصدار رخص المشروعات عالية المخاطر في مدة لا تتجاوز 20 يوما

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من مستثمري العاشر من رمضان.

وتحدث المهندس محمد عبد الكريم في البداية عن دور مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتكامل الفعال بينهما لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث استعرض أبرز ما تم إنجازه في الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال 4 شهور الماضية وما تم إنجازه ومواجهة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، وعلى رأسها تبسيط وتسريع إجراءات التراخيص والمعاينات والسجلات الصناعية.

اصدار 75 ترخيص مسبق للصناعات عالية المخاطر

وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن إصدار التراخيص بالإخطار في مدة لا تتعدى الأسبوع، والرخص عالية المخاطر في مدة لا تتجاوز 20 يوماً، التي كان يصل زمن إصدارها إلى ما يقارب العام، حيث تم إصدار 75 ترخيص مسبق للصناعات عالية المخاطر خلال الربع الأخير من العام.

زيادة القيمة المضافة

وأعلن «عبد الكريم»، أنه جاري ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول تيسيراً على المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة عن آخر طرح للفرص الصناعية على الخريطة الاستثمارية والميكنة الكاملة لعملية طرح الأراضي تحقيقا لمبدأ الشفافية حيث يتم التقدم لطلب الأرض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، وجرى سحب حوالي 1500 كراسة شروط خلال شهر، وجرى مد فترة التقديم بكراسات الشروط لمدة أسبوع آخر تيسيرا على المستثمرين، وللمرة الأولى جرى الإعلان عن قائمة استرشادية لعدد 86 مشروعا صناعيا تم إعدادها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي

ومن جانب آخر، أعلن رئيس هيئة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات عن طريق تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات ذات مكون تكنولوجي، عن طريق توفير الأراضي والمجمعات الصناعية وتبسيط الإجراءات وتحديد الاحتياجات للسوق المحلية والإقليمية، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية لعمل طروحات أراضٍ جديدة ومستمرة تُلبى احتياجات المستثمرين والمطورين الصناعيين.

التحديات وإيجاد حلول سريعة

واستمع محمد عبد الكريم وفريق العمل المصاحب له من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى المستثمرين الحاضرين والعقبات التي تواجهم، وتم تقديم حلول لبعضها أعطى تعليمات مباشرة لدراسة هذه المشكلات وتقديم الحلول خلال أسبوع.