مركز تحديث الصناعة ينظم ملتقى لدعم مستثمري المناطق الصناعية

عقد مركز تحديث الصناعة، ملتقي خاص بتنمية مصانع القطاع الكيماوي وقطاع التصنيع الغذائي والزراعي، بالتعاون مع جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية، وذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والجمعية وبمشاركة كلاً من المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية.

الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية

وقدم فريق عمل المركز خلال الملتقى محاور استراتيجية عمل مركز تحديث الصناعة وأبرزها محور الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية «تعميق التصنيع المحلي - تنمية الصادرات - أعداد الدراسات الأولية للفرص الاستثمارية»، بالإضافة إلى محور تطوير سلاسل القيمة والارتقاء بالتكامل العالمي والإقليمي «التكامل الصناعي - الارتقاء بالمعرفة الصناعية».

تحفيز الاقتصاد الأخضر والدائري

وتضمن المحور الثالث «تحفيز الاقتصاد الأخضر والدائري - خدمات الطاقة والبيئة - التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة - وقياس جاهزية الشركات لخدمات تكنولوجيا المعلومات - الخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية - التسويق الإلكتروني - ريادة الأعمال والابتكار».

تحسين جودة وتنافسية المنتج

وتتمثل محاور آلية تنمية التجمعات الصناعية في مركز تحديث الصناعة تحسين جودة وتنافسية المنتج وأن تكون الجمعية لديها شهادة للمواصفات العالمية ويتطرق إلى سلامة الغذاء، وتحسين الإنتاجية والخامسة تاء لتنظيم مكان العمل وأعطال الأعمال وتقليل الهدر، والهوية الدعائية والعبوات والتسعير والمعارض وتوافق الأعمال والتصدير.

تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية

وأكد فريق عمل مركز تحديث الصناعة أن المركز يعمل على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في تعزيز تنافسية هذه المنتجات، موضحاً أن تعزيز تنافسية المنتج تعنى زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

العمل على زيادة أساسيات التصدير

ويُولي تحديث الصناعة أهمية كبيرة لتنمية التكتلات الصناعية، والعمل على زيادة أساسيات التصدير، لدفع معدلات أداء الاقتصاد، حيث أن الاقتصادات الناشئة قامت على فكرة التكتلات الصناعية.

ومن جانبه أكد عصام محمد سليمان، رئيس جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية، أن الجمعية لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز دورها الداعم لكل اعضائها من أصحاب المصانع في مناطق بنى سويف الصناعية المختلفة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجمعية ومركز تحديث الصناعة، الذين يتفانى القائمون عليه في سبيل توطين الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.