مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم إلى القاهرة والمحافظات

أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانا حول مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم، وذلك لإرشاد المسافرين من مختلف الأنحاء لمعرفة مواعيد قيام قطاراتهم يوميا، وفق ظروفه الخاصة ومواعيد عمله.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم، وفق بيان هيئة السكك الحديد.

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم

مواعيد قطارات السكة الحديد، تختلف وفق كل خط ونوع القطار الذي يستقله الراكب، وهي كما يلي:

قطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

ينطلق قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 6.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 8.00 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية يكون الساعة 8.10 صباحا.

ينطلق قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

ويأتي موعد قيام قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

موعد قيام قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

ويليه قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية وينطلق في تمام الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق في تمام الساعة 17.10 مساء.

ويأتي موعد انطلاق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشرة الساعة 19.00 مساء.

ينطلق قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.

القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة)

ينطلق قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 7.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 8.15 صباحا.

ينطلق قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة، الساعة 11.30 صباحا.

يأتي موعد قيام قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة في تمام الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 20.10 مساء.

موعد قيام قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا الساعة 22.00 مساء.

يأتي موعد قيام قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) في تمام الساعة 13.10 ظهرا.

موعد قيام قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) في تمام الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - أسوان)

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء من محطة رمسيس.

موعد قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 06.30 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان الساعة 08.00 صباحا.

موعد قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

يأتي موعد انطلاق قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر في تمام الساعة 13.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 970 مكيف بورسعيد سوهاج في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة اسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسي) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهر.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط (أسوان - القاهرة)قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرا.

موعد قيام قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسي) الساعة 17.30 عصرا.

موعد قيام قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسي) الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

موعد قيام قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.

موعد قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (روسي) الساعة 8.00 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسي) الساعة 19.35 مساء.

ينطلق قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسي) في تمام الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسي) الساعة 00.05 مساء.