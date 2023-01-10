«السكة الحديد» توجه قائدي القطارات بتخفيض السرعات وقت تساقط الأمطار

رفعت هيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ القصوى، لتأمين حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، أثناء تساقط الأمطار والسيول، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين وحركة القطارات، علاوة على مواصلة تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على الركاب، من خلال تعقيم جميع القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

تخفيض سرعات قطارات السكة الحديد أثناء الأمطار

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه تم التنبيه على جميع قائدي القطارات بتخفيض السرعات وقت تساقط الأمطار بغزارة وحدوث السيول، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وحفاظًا على مسير حركة القطارات، مشيرًا إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال، موضحًا أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بالمحطات للتعامل مع الأعطال المفاجئة، لمنع تعطل مسير القطارات.

جميع رحلات قطارات السكة الحديد منتظمة

وأوضح المصدر، أن جميع رحلات قطارات السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري منتظمة ولا يوجد ما يعوقها ولا يوجد أى قرارات رسمية بإلغاء بعض الرحلات، تزامنًا مع تساقط الأمطار وحدوث السيول، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس متصلة بنحو 11 غرفة عمليات فرعية بمختلف المحطات الرئيسية، لمتابعة سير حركة مسير القطارات، ومتابعة حالة الأرصاد الجوية والطقس، لوضع كافة السيناريوهات البديلة، للحفاظ على حركة مسير القطارات، منوهًا إلى أن جميع القطارات معقمة تمامًا ضد فيروس كورونا، ولم يتم رصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.