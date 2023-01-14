الأمن يكشف تفاصيل مقتل شاب بالرصاص أمام منزله في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بطلق ناري بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فإنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة شاب، مقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش، وبسؤال (والد وصديق المتوفى) قررا أنه أثناء جلوس المجني عليه رفقة صديقه أمام المنزل، أُصيب بطلق ناري غير معلوم مصدره وتوفي على إثر ذلك.

3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهودهم عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز) على إثر خلافات بينهم والمجنى عليه، وفى سبيل ذلك اتفقوا على قتله، حيث تقابل المتهمين بمقهى مواجه لمنزل المجنى عليه ولدى مشاهدتهم له جالس أمام منزله مع صديقه، استقل إثنين من المتهمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهم، وقام الأخر بإطلاق عيار ناري من (بندقيه خرطوش) كانت بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش و10 طلقات»، (طرف أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) تم ضبُطه وعثر بمسكنه على (فرد محلى وطلقتين وكمية لمخدر الحشيش).