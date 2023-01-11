اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة: هددته قبل الجريمة بـ48 ساعة

«رصاصة غدر وموتوسيكل طائر»، هما كلمتي السر في قتل عريس كرداسة، جريمة مدبرة من قبل شابين ملثمين بحسب التحقيقات، نفذوها بدقة وسرعة، أكدت أن المتهمين كانا يرصدان تحركات المجني عليه «محمود السيد على»، مدرس اللغة العربية ويعرفان منزله، ووفق تحريات المباحث فإن منفذ الجريمة ليس غريبًا، إذ تربطه علاقة بالمجني عليه ويوجد بينها خلافات، وأنه استعان بصديق له كان يقود الدراجة النارية وقت إطلاق الرصاص على المجني عليه حتى سقط قتيلا.

التخطيط للجريمة

اعترف المتهم الرئيسي في حادث مقتل مدرس كرداسة بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، وأنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه «محمود السيد على»، البالغ من العمر 30 عاما، لوجود خلافات بينهما، وأنه هدده بالقتل قبل تنفيذ الجريمة لكن المجني عليه لم يكون له أي رد فعل تجاه خصمه، الذي بيت النية للتخلص منه، فاستعان بصديقه «هارب»، والذي كانت مهمته قيادة الدراجة النارية، بينما كان المتهم الرئيسي يراقب ضحيته حتى تأكد من وقوفه أمام منزله، وفي ثوان معدودة تمكن من قتله برصاصة غادرة.

حبس المتهم بقتل عريس كرداسة

ونسبت النيابة العامة للمتهم في حادث قتل عريس كرداسة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة القبض على شريكه الهارب، واستمعت النيابة لأقوال 3 من شهود العيان على الحادث بينهم شقيقة المجني عليه، التي ذكرت أنها كانت تقف بجانب شقيقها وقت حديثه مع زوجته على الهاتف وشاهدت شابين ملثمين يستقلان دراجة نارية، أطلق أحدهما الرصاص على شقيقها، فاستقرت في وجهه ومات على إثر إصابته.

عريس كرداسة عقد قرانه قبل قتله بـ48 ساعة

وبحسب رواية شقيقة المجني عليه في حادث عريس كرداسة، فإن شقيقها كان عريسًا وعقد قرانه قبل 48 ساعة من مقتله، وكان يستعد لحفل زفافه خلال أيام قليلة لكن المتهمان تربصا به وقتلاه، وبينت التحقيقات أن المتهم نجحا في الهرب بسرعة من مكان الحادث مستغل استقلاله دراجة نارية، لكن مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

محامي يشرح عقوبة المتهم بقتل عريس كرداسة

الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، يقول في حديثه للوطن، إنّ جريمة قتل عريس كرداسة وفق ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة، التي أقامت أدلة الاتهام على المتهم الرئيسي جريمة مكتملة الأركان،عقوبتها تصل للإعدام شنقًا وفق نص قانون العقوبات.

وأضاف أنّ النيابة العامة أمينة على الدعوى الجنائية، ودائمًا ما تُسرع في تقديم المتهمين في تلك القضايا إلى المحكمة حتى ينال كل من تسول له نفسه ويبعث بأرواح المواطنين عقابه وفقا للقانون.