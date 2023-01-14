التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في تصادم دراجة نارية وجرار زراعي بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث تصادم جرار زراعي بدراجة نارية يستقلها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب في الحادث، والتحفظ على سائق الجرار وانتداب المهندس الفني لفحص الواقعة.

وكانت قرية القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قد شهدت مصرع طالب وإصابة عامل جراء حادث تصادم دراجة نارية كان يقودها المصاب والمتوفى بجرار زراعي.

وجرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى الخانكة التخصصي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الجثة، وتحرر محضر بالواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسماع شهود الواقعة.

مصرع طالب في تصادم الخانكة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة التخصصي باستقبال جثة طالب إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وآخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم جراء حادث تصادم بمنطقة القلج دائرة المركز.

فحص تصادم دراجة نارية وجرار بالخانكة

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ح م ح»، 11 سنة، طالب، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وإصابة «م أ ك»، 37 سنة، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها المصاب برفقة المتوفى بجرار زراعي قطع الطريق أمامهما، وأثناء محاولة قائد الدراجة النارية مفاداة الاصطدام بالجرار، سقط أرضا واصطدم المتوفى بالجرار ما أدى إلى وفاته على الفور.

دفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر السقوط من شرفة

وفي واقعة أخرى، أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن طالبة لقيت مصرعها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق السادس بعقار بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أثناء تجميع الملابس بعد نشرها حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع، واستدعت جهات التحقيق أهل الفتاة المتوفاة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وشيع أهالي المنطقة الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة طالبة إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق السادس بالعقار محل سكنهم، أثناء تجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقطت بالشارع، ومصرعها على الفور.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط «س ح ص»، 20 سنة، طالبة، من شرفة شقتهم بالطابق السادس، أثناء قيامها بتجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، وأسفر ذلك عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ ومصرعها على الفور.