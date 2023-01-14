أخيرا بإجراء واحد.. تخلص من الاتصالات الهاتفية المضللة رسميا

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تخصيص صفحة عبر موقعه الرسمي على الانترنت؛ للإبلاغ عن المكالمات المزعجة والأرقام المتطفلة التي تستغل المواطنين لسرقة حسابتهم البنكية والتسويق لمنتجات وهمية.

خطوات الإبلاغ عن المكالمات المزعجة

وتأتى هذه الخطوة استكمالا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى مكافحة تلك المكالمات، مطالبا المواطنين اتباع الخطوات التالية للإبلاغ عن تلك النوعية من الرسائل و المكالمات غير المشروعة:

- من خلال ملىء الخانات المخصصة للبلاغ.

حيت تتضمن هذه الخانات الاسم كما هو بالرقم القومي.

- ادخل البريد الإلكتروني رقم التليفون للتواصل.

- حدد نوع البلاغ مكالمة تسويقية مزعجة- مكالمة احتيالية.

- أو رسائل تسويقية مزعجة رسائل احتيالية.

- ادخل رمز التحقق.

- يمكن الابلاغ من خلال الضغط على هذا الرابط

غرامة لشركة إبادة الحشرات 900 ألف جنيه

وغرم تنظيم الاتصالات فى نوفمبر 2020، إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، ويعد أول حكم قضائي فى أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

ووصف المهندس أحمد حنفي خبير الاتصالات، هذه الخطوة بأنها في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنها تساهم في مواجهة الأرقام المجهولة التي تقوم بالنصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل احتيالية من عينة «لقد تم إيقاف حسابك البنكي يرجى الاتصال»، مطالبا أى شخص يتعرض لمثل هذه الرسائل أو المكالمات بالإبلاغ الفوري عن هذه الأرقام للحد من الظاهرة.

وأضاف المهندس حنفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض المواطنين تعرضوا بالفعل لمواقف نصب خاصة كبار السن الذين يتلقون مكالمات هاتفية من مجهولين، تطالبهم بتحديث البيانات ومن ثم سرقتها واستخدام الحسابات البنكية الخاصة بهم.