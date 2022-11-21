النائبة مرثا محروس: قانون تنظيم الاتصالات يواكب فكرة التطورات التكنولوجية

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على مشروع قانون تنظيم الاتصالات من حيث المبدأ، وجرى تعديل المادتين المطروحتين للتعديل، موضحة أن القانون رقم 10 لعام 2003 خاص بتنظيم الاتصالات، والذي يواكب فكرة التطورات التكنولوجية التي طرأت علينا وأصبحت سلاحا ذو حدين.

التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي

وأوضحت «محروس» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بعض المخربين كان يستخدمون أجهزة تحاول أن تخترق الأمن الفضائي المصري الذي يعتبر جزءا رئيسيا من الأمن القومي المصري وفقا للدستور، وللدولة الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي، مشيرة إلى أن التغيرات التكنولوجية مستمرة ومتجددة.

القانون لا علاقة له بتداول الهواتف الذكية

وأشارت النائبة مرثا محروس إلى أن القانون لا علاقة له بتداول الهواتف الذكية لأنها بالفعل معتمدة ومرخصة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن القانون يناقش الأجهزة الطارئة التي يمكن من خلال استخدامها إحداث مشكلات تتعلق بالاختراق للأنظمة الأمنية «كل يوم في اختراع جديد يحاول يخترق أي نظم في أي مكان، ولا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال السيطرة على دخولها للأراضي المصرية حفاظا على أمن المواطن الشخصي».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القانون لا علاقة له بالأجهزة المتداولة في يد المواطن ولكنه يهتم بالأجهزة التي تستهدف الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن القانون يضع القواعد المنظمة للأجهزة واستخداماتها، وييسر التعامل للشركات العالمية لتداول الأجهزة التي يحتاج إليها المواطن، بالإضافة لردع محاولات التخريب من خلال الأجهزة.