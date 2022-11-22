النائب علاء عبدالنبي: قانون تنظيم الاتصالات يساهم في الحفاظ على الأمن القومي

قال النائب علاء عبدالنبي، إن قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب، سيساهم في الحد من دخول الأجهزة التي تؤثر على الأمن القومي، لا سيما أنها تتسبب في أضرار كثيرة في استخدامها بشأن الأفراد العاديين.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنّ بعض الدراسات كشفت عن أنّ هناك بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن تكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة.

وطالب النائب علاء عبدالنبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ خطوات جادة لتقوية شبكة الإنترنت في ظل الجمهورية الجديدة، لا سيما أنّ هناك العديد من المكالمات التي تنقطع في منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها إنترنت وهو ما يؤثر على العملية التعليمية.

وأشاد بمشروع القانون الذي يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.