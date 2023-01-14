الحكم على متهم في قضية «مذبحة رفح الثانية».. 20 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، إلى جلسة 20 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وكان قد حُكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، في وقت سابق على القيادي الإرهابي عادل حبارة، بالإعدام شنقًا.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الشروع في قتل أحد جنود الأمن المركزي في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، فضلا عن التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بقبول الطعون التي قُدمت من عادل حبارة وآخرين في القضية.

وقضت محكمة الجنايات، في 14 من نوفمبر عام 2015، بالإعدام شنقًا للمتهم عادل حبارة و6 متهمين آخرين في القضية، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عدد 22 متهمًا، وبراءة 3 في القضية.