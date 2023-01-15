شروط التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية حتى 8 فبراير المقبل

حددت وزارة التنمية المحلية ضوابط واشتراطات التقديم لعدد من الوظائف القيادية داخل ديوان عام الوزارة، حيث يتم التقديم على الموقع الإلكترونى للوزارة ومستمر حتى 8 فبراير المقبل.

إرشادات استيفاء استمارة التقديم للوظائف

- عد الإلتفات إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو غير المستوفاة أو بعد انقضاء الفترة المحددة.

- يتم التقديم على درجة وظيفية واحدة فقط.

- كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.

- تكون البيانات الأساسية باللغة العربية.

- يكون البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف شخصية ولها صفة الاستمرار حتى الانتهاء من إجراءات المسابقة وإعلان النتائج.

- يعتد بالمراسلة بالبريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص به.

- في حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغيا.

- كافة المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.

المستندات المطلوبة

فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف التنمية المحلية على موقع الوزارة https://mld.gov.eg/recruitment/ar

موقف العاملين بالجهاز الإداري للدولة

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان وفقا للنموذج المرفق.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح تطوير الوظيفة المقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر وفقا للنموذج المرفق على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من الجهتين (جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب) خلال فترة الإعلان موضحا بها الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه وفقا للنموذج المرفق.

- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين سابقة على الإعلان.

- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وكذا شهادات الشكر والتقدير (إن وجدت)).

- عدد (1) صورة شخصية حديثة مقاس 4*6

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

ضوابط التقديم من خارج الجهاز الإداري للدولة

- شهادة الخبرة و السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد (1) صورة شخصية حديثة مقاس 4*6

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

ضوابط التقديم لفئات أخرى

- تقديم ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لاتقل عن 19 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة الممتازة و18 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة العالية و17 سنة للتقدم لوظيفة من درجة المدير العام أو شهادات خبرة من الأماكن التي تم العمل بها بإجمالي عدد سنوات لا يقل عن 17 سنة حتى تاريخ الاعلان.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.