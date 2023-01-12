وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل عقبات تنفيذ المشروعات بالمنوفية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال لقاء جمعها اليوم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2022 / 2023 التي تتضمن مشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية في مراكز ومدن المحافظة المختلفة وصيانة بعض الكباري بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين.

وزير التنمية المحلية يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار المتابعة لتلك المشروعات وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة المنوفية.

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة المنوفية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بحسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية رصد أي تعديات أو مخالفات وإزالتها في المهد وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال أي مخالفات ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي متغيرات حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تجدد المخالفات مرة آخرى.

إزالة 1000 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى أن هناك متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لهذا الملف المهم حيث تم تنفيذ إزالة لحوالي 1000 حالة تعد خلال العشر أشهر الماضية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية بلغت حوالى 35 فدانا.

واستعرض اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث يستهدف البرنامج تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بلغت حوالى 1333 في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحي الشامل وتبطين الترع وغيرها من القطاعات الحيوية.