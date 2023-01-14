« التنمية المحلية» : 170 مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية استمرار مبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية.

تكثيف تواجد عربات المبادرة في المناطق الشعبية

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف تواجد عربات المبادرة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، قائلًا إن المبادرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وتأتى المبادرة استكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية في مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.

مبادرة سند الخير لمواجهة الغلاء

وفي هذا السياق، تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة مبادرة «سند الخير»، منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى مارس الماضي حتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 39 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بأكثر من 170 مليون جنيه، وتمكنت من توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والوصول إلى المواطنين في الأحياء الشعبية والقرى، ومواجهة غلاء الأسعار، ومساعدة المواطن البسيط فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

حجم المبيعات

أوضح اللواء هشام آمنة أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء السلع من خلال المبادرة في أسبوعها 39، حيث بلغ حجم المبيعات إلى مايقرب 5 ملايين جنيه، وعرضت سيارات المبادرة التى تعتبر منافذ بيع متنقلة 37 نوعاً من السلع للمواطنين تتضمن «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت»، لافتاً إلي أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم و المواد التموينية (البقالة) خلال هذا الأسبوع.

سند الخير تغطى 12 محافظة

وأشار «آمنة»، إلى أن المبادرة شملت 12 محافظة فى أسبوعها التاسع والثلاثون وهى محافظات «القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –الغربية- أسوان- الدقهلية- الاسماعيلية- المنيا- الأقصر- كفر الشيخ»، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 69 سيارة موزعة على المحافظات.

ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 40 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و6 سيارات بمحافظة كفر الشيخ، و5 سيارات فى كل من محافظتي أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات فى كل من محافظتي المنيا وقنا، و3 سيارات فى محافظة أسوان، وسيارة واحدة فى كل من محافظتي الأقصر والغربية ، موضحاً إنه يتم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها ، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات. المواطنين.

12 شركة شبابية متعاونة فى المبادرة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «سند الخير»، يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً الى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.