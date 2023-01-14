عاجل.. «مدبولي»: إنشاء مدينة رفح الجديدة على أعلى مستوى لخدمة كل المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادته بما شاهده من حجم عمل وإنجاز في أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال جولته بسيناء، أن مدينة رفح الجديدة خططت وتنفذ بإشراف من رجال القوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية، والجيش الثاني الميداني، مؤكداً أن المدينة ستخدم كل المواطنين المصريين، ويجري إنشاؤها على أعلى مستوى.

وأوضح أن مدينة رفح الجديدة، تقام كبديل لمدينة رفح القديم، ومع اكتمال إنشائها ستضم 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي، وستتواجد بها كل الخدمات الحديثة الموجودة بأي مدينة جديدة.

وأشار إلى أن رفح الجديدة ستضم مرحلتها الأولى 4500 وحدة سكنية، وانتهت 1400 وحدة بالكامل، وجار إنهاء المرحلة الأولى حاليًا.