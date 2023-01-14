المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب عبر فيس بوك

أصدرت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم السبت، حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على أحد المتهمين في قضية التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة للمتهم «موظف» تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان ذلك علانية عبر حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بأن نشر على حسابه عبارات تدعو لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية بطريق مباشر وغير مباشر بأن دون ونشر عبر حسابين إلكترونيين تابعين له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبارات من شأنها تحريض مطالعي حسابه على ارتكاب الجرائم الإرهابية وكذا نشره لمنشورات وصور وبيانات تتضمن أفكارها ومحتواها استخدام القوة والعنف ضد الدولة ومؤسساتها على النحو المبين بالتحقيقات.