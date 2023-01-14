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مصرع 3 أشخاص في حريق خيمة بالجيزة.. «كانوا بيدفوا»

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:11 م | السبت 14 يناير 2023
إسعاف

إسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم حرقا داخل خيمة خلال نومهم بها بعد انفجار أسطوانة غاز يستخدمونها في التدفئة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حريق داخل خيمة من القماش والبلاستيك ومصرع 3 أشخاص حرقا بداخلها.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص داخل خيمة مصنوعة من البلاستك والقماش وداخلها سخان بوتاجاز للتدفئة، انفجر خلال نومهم ولقوا مصرعهم حرقا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم جيهان عبد العزيز