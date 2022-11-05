«جنايات أمن الدولة» تستكمل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في «تمويل الإرهاب»

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وبحسب نص إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فأنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021، قام المتهمين عائشة محمد خيرت الشاطر، عبدالرحيم محمد، محمد أبو هريرة محمد، أشرف رفعت عبدالحميد، إبراهيم السيد محمد، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، فكري محمد فكري، أحمد محمد أحمد، هاجر خالد فارس، أحمد صلاح حتحوت، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، المعتصم بالله محمد، أسامة إبراهيم مرعي، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، سها سلامة عمر، محمود حسين أحمد، محمد سعيد الشيمي، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أسامة مبروك موسى، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، في القضية التي تحمل رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين محمد عبدالستار محمد، عزت عيد طه فضل، محمد عبدالرحيم محمد، سمية محمد ناصف، إسراء كمال الدين، أحمد عبدالباسط، طارق محمد أمين، هاشم محمد محمد، بهاء كمال محمد، مروة أحمد مدبولي، ومحمد محمود محمد، وجهت لهم تهمة توليهم قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام القوانين والدستور، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.