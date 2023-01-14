مراسل قناة القاهرة الإخبارية: من الصعب قيام تركيا بعمليات عسكرية في سوريا

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إن الحديث التركي عن عملية عسكرية برية في سوريا لم يتوقف.

وأضاف أحمد، خلال ظهوره عبر القاهرة الإخبارية، أن تركيا لم تقل إنها تنوي التراجع عن هذه العملية، ولكن خف الحديث عنها في الفترة الماضية بسبب الوساطة الروسية بين الطرفين.

وتابع أن الخبراء يؤكدون صعوبة قيام تركيا بأي عمليات عسكرية أخرى في الفترة المقبلة، إلا بالتواصل والتنسيق مع الجانب الروسي أو الأمريكي.

تهديد بشن عملية عسكرية في سوريا

وأشار إلى أن التصريحات التركية الأخيرة التي تحمل تهديدًا بشن عملية عسكرية في سوريا، تصب في المقام الأول في الجانب السياسي حتى يتم الحوار بين الحكومتين التركية والروسية.

وأردف أنه على الجانب الميداني أيضًا، فمن الصعب على تركيا القيام بهذه العملية، خاصة مع الموقف الأمريكي المعلن بالرفض.