مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا: الانتخابات سبب الاستفزاز المتبادل بين أنقرة وأثينا

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا، إن أنقرة ترى أن اليونان تصعد من حدة الخلافات ضدها، إذ قالت إن قوارب صيد تركية تعرضت للتحرش من قوات خفر السواحل اليونانية، على إثرها تدخل زورق من خفر السواحل التركية؛ لمنع التحرش، ليتبادل الطرفان الطلقات التحذيرية في الهواء.

وتابع «عمر» خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن وزير الدفاع التركي، كان في زيارة على سواحل بحر إيجة الأسبوع الماضي، وطالب قواته بالاستعداد التام للرد على استفزازات أو تحرشات من الجانب اليوناني.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن أثينا وأنقرة مقبلتان على انتخابات في الداخل الصيف المقبل، وهو ما يعزي سلوكيهما الاستفزازي تجاه بعضهما وإشعال التوتر، ويتوقع مراقبون استمرار التصعيد بوتيرات مختلفة حتى إجراء الانتخابات.

وبعث نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بممارسة أنشطة غير قانونية بعد تجاوز قوارب صيد تركية للمياه الإقليمية لبلاده، تأتي الشكوى بعد تبادل أثينا واليونان الاتهامات بتحرش كل منهما بزوارق الأخرى في بحر إيجة.