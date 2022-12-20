مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأنقرة: تركيا ترغب في عراق قوي لضمان مصالحها

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن الحكومة التركية تؤكد دائما أن المصلحة التركية تكمن في أن يكون العراق قويا، وكذلك سلامة حدوده وأراضيه ووحدتها.

وأضاف خلال مداخلة على هامش اجتماع بغداد للتعاون والشراكة، أن الحكومة التركية، تشدد على هذا الأمر، ودائما وزارة الخارجية التركية، تقول إن وحدة الأراضي العراقية سياسيا واقتصاديا وجمع أطرافه، سيكون في مصحلة تركيا، التي من فائدتها أن يكون جارها في الجنوب وهو العراق، قويا في مختلف المجالات، وهي تحرص على ذلك.

وتابع أن الجانب التركي يسعى لتنفيذ هذه الأمور عبر المنصات الدولية، وكذلك المحادثات الثنائية بين البلدين بشكل ثنائي، لتحسين العلاقات من جانب آخر، لضمان وحدة العراق، «وسائل الإعلام التركية سواء مؤيدة أو معارضة تريد أن يكون العراق بأعلى مستويات السلامة، لذلك وسائل الإعلام التركية، تقول إن هذه القمة من المهم أن تكون نتائجها إيجابية، ليكون العراق في هذه المرحلة قويا، خصوصا بعد الكثير من المشاهد التي عاشها في فترة داعش».