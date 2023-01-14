تفاصيل شخصية ولاء الشريف في مسلسل جروب الدفعة.. «فتاة تواجه صعوبات»

تخوض الفنانة ولاء الشريف، ماراثون دراما رمضان 2023 بمسلسل «جروب الدفعة»، والتي تجسد خلاله دور الفتاة التي تواجه العديد من الصعوبات بعد التخرج مثل فرصة العمل والزواج، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل شخصية ولاء الشريف في مسلسل جروب الدفعة.

تفاصيل شخصية ولاء الشريف في مسلسل جروب الدفعة

أكدت ولاء الشريف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جروب الدفعة، خلال لقاء إعلامي، قائلة: «الشخصية التي أجسدها جديدة ومفاجأة، حيث يتناول المسلسل قضايا الشباب وأحلامهم، خاصة في مرحلة ما بعد التخرج».

مسلسل جروب الدفعة

مسلسل «جروب الدفعة»، بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود،ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام و إنتاج شركة سينرجى.

ولاء الشريف تواصل تصوير دورها في مسلسل «الأصلي»

ومن ناحية أخرى، تواصل ولاء الشريف، تصوير دورها في مسلسل «الأصلي» حيث تجسد دور دكتورة صيدلانية.

مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، ومجموعة من النجوم الشباب.