مركز مجدي يعقوب.. «حراس القلوب» ينشرون بهجة الشفاء في بلاد الذهب

مبنى ضخم يقف أمامه الكثير من الأهالى كُل ينعى ليلاه، أنين وآلام ذويهم تجعل قلوبهم تُعتصر، أياديهم متضرعة إلى الله تتوسل أن يزيح الغمة والمرض من أجساد محبيهم، وآخرون يخرجون منه يتمتمون بالدعوات عرفاناً بما قدمه الجراح العالمى لهم، الذى ساعد على شفاء جراحهم التى كانت تنزف دماً، هكذا هو الحال أمام مركز مجدى يعقوب للقلب، على أرض مدينة أسوان الذهبية.

فى 2008 هلت الفرحة والسعادة على أهالى أسوان عندما تم إنشاء مركز مجدى يعقوب للقلب على أرضها الذهبية، كمنظمة خيرية غير حكومية مسجلة فى مصر يتم من خلالها علاج مرضى القلب مجاناً من مختلف المحافظات، هذا الأمر جعل الفخر والاعتزاز يسيطران على شعب أسوان وينشر بهجة الشفاء بينهم.

أطباء بالمركز: بيتنا التاني.. وبنقضي فيه معظم وقتنا ومبسوطين إننا في أسوان

عبّر عدد من الأطباء عن شعورهم عندما أتيحت لهم الفرصة للعمل داخل هذه المؤسسة العظيمة التى تُعد إضافة قوية لمحافظة أسوان، وكان من بينهم الدكتور عصام الدين محمود الذى كان يحلم بالعمل داخل المركز: «إنى أشتغل فى المركز وأكون من ضمن فريق العمل ده كان حلم كبير ليا من بدرى، والحمد لله ربنا كرمنى»، بحسب ما رواه فى حديثه لـ«الوطن».

فى عام 2020 انضم «عصام» لفريق العمل، الأمر الذى جعل الفخر والسعادة يسيطران عليه لأنه سوف ينضم لهذا الصرح العظيم الذى يلجأ إليه المرضى من مختلف دول العالم: «شغلى فى المركز بيمثل لى نقطة تميز كبيرة وإضافة ليا، وده مركز عالمى ومش لمصر بس، بل للعالم كله، فيه مرضى كتير بتيجى من دول أوروبية وعربية علشان تتعالج هنا».

مواقف إنسانية عديدة جعلت الدكتور «عصام» يشعر بالفخر نتيجة العمل داخل المركز: «فيه بنت كانت بتتعالج هنا فى المركز ربنا شفاها ولغاية دلوقتى بتشكر فى المركز والخدمات التى اتوفرت ليها»، مشيراً إلى أن كافة الخدمات مجانية داخل المركز.

«مركز مجدى يعقوب ده يُعتبر بيتى التانى واللى بقضى فيه معظم أوقاتى»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور «هشام طاهر» طبيب بقسم الصيدلة الإكلينيكية حديثه، مشيراً إلى أنه يشعر بحالة من الفخر والاعتزاز لأنه من ضمن أعضاء هذا الصرح العظيم: «كلنا بنتعامل داخل مركز مجدى يعقوب كأسرة واحدة، وده لأننا بنقضى معظم وقتنا داخل المكان والمريض بالنسبة لينا كأنه واحد من أسرتنا».

كشف الدكتور «هشام» عن الخدمات المجانية التى يتم توفيرها للمرضى: «كل حاجة بتكون متاحة للمريض مجانا وبيتعامل أفضل معاملة كأنه فى فندق 5 نجوم بداية من دخوله للمركز لحد تمام شفائه ومفيش غنى أو فقير، كله واحد».