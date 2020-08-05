الأول مكرر علمي: قدوتي الدكتور مجدى يعقوب وهدفي خدمة أهل أسيوط

قال جورج يسري شحاتة سريال، ابن محافظة أسيوط، والحاصل على المركز الأول مكرر "علمى علوم"، على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة إنه سيلتحق بكلية الطب ليكون مثل الدكتور مجدى يعقوب، وأن هذا هو هدفه خاصة وأنه يتخذ من السير يعقوب قدوته، لافتا إلى أن هدفه من الوصول إلى أعلى درجات العلم هو خدمة أهالي محافظة أسيوط، وتقديم رعاية صحية بمقابل مادي ضعيف؛ موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة بأنها ليست كابوسا وعليهم المذاكرة.

وأشار الأول مكرر على الثانوية العامة، "أنا كنت بذاكر من 6 لـ 8 ساعات يوميا، وذلك بعد توقف الدراسة والدروس الخصوصية بسبب فيروس كورونا، لأنها كانت فرصة عظيمة لزيادة ساعات المذاكرة، ومتابعة الدروس على الإنترنت والبرامج التعليمية في التليفزيون"، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثبتت جدارة التعليم أون لاين وأنه من الممكن الاستغناء عن الدروس الخصوصية.