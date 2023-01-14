الإعلامي إبراهيم الجارحي: الروبوت في طريقه للاستحواذ على العديد من الوظائف البشرية

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن الروبوت في طريقه للاستحواذ على العديد من الوظائف البشرية، وهو ما حدث بالفعل من خلال نشر صحيفة الجارديان البريطانية مقال رأي لروبوت، وأن هناك روبوت آخر سوف يترافع أمام المحكمة في فبراير المقبل؛ للدفاع عن متهم ارتكب مخالفة مرورية.

800 مليون عامل يفقدون وظائفهم عالميا بحلول 2030

وأضاف الجارحي خلال برنامج بالمنطق، المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك دراسة صدرت عام 2019 عن شركة الاستشارات المهنية ماكينزي، قائلة إن هناك 800 مليون عامل على مستوى العالم سيفقدون وظائفهم بحلول 2030، وسيتم استبدالهم بروبوتات وأنظمة آلية، موضحًا أن الدراسة أشارت إلى أن هناك 357 مليون شخص سيحتاجون إلى تعلم مهارات جديدة وتغيير وظائفهم إلى أخرى مطلوبة في سوق العمل.

وأوضح أن الوظائف الروتينية والقائمة على تحليل البيانات من ضمن الوظائف التي ستنقرض بحلول 2030 وتشتمل على العديد من الوظائف.