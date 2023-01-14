الإعلامي إبراهيم الجارحي: الصحافة المطبوعة في السودان تواجه أزمة الإغلاق

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن الصحافة المطبوعة في السودان تواجه أزمة الإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الورق وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع عائدات التوزيع والإعلان.

وأضاف الجارحي، خلال حلقة اليوم من برنامج «بالمنطق»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصحف السودانية تصدر وتوزع داخل السودان باستثناء بعض الصحف التي توزع إقليميًا، وهي قليلة جدًا.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجب فيها الصحف الورقية في السودان، إذ حدث من قبل عام 2020 خلال أزمة جائحة كورونا.

نقابة الصحفيين السودانيين تعمل على إيجاد حلول لتحسين الأوضاع الصحفية

وتابع: تراكم الأزمات الاقتصادية دفعت الشعب السوداني إلى هجرة القراءة وشراء الصحف، وهو ما تحاول نقابة الصحفيين السودانيين إيجاد حلول لتحسين الأوضاع الصحفية، وإعادة وضع الصحف السودانية إلى ما كانت عليه سابقًا».

واستطرد: الأزمة لا تقتصر على السودان فقط، لكن هناك العديد من الصحف الورقية العالمية توقفت عن الطباعة بسبب الأزمات الاقتصادية بخلاف الاعتماد على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية والنشر الرقمي التي أصبحت بدائل الصحافة الورقية.