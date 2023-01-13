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محلل سياسي لـ «القاهرة الإخبارية»: الحكومة البريطانية لم تتفاوض مع اتحادات العمال المضربة

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:27 م | الجمعة 13 يناير 2023
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

قال عبد الوهاب بدرخان، الصحفي والمحلل السياسي، إنه لم يحدث تفاوض بين الحكومة البريطانية واتحادات العمال المُضربة عن العمل، وهو ما يُعد فشلًا جديدًا لحكومة «سوناك».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تعمل على كسر الاتجاه نحو الإضراب، والتظاهر بقوانين تُحاول تخطي هذه الفترة من الإضرابات.

وأوضح أن القانون يشتمل على مواد جزائية ودفع غرامات، وبعضها يصل للحبس، وبالتالي لا بد من مناقشة القانون برلمانيًا لإقراره.

وتابع «بدرخان» بأن سحب الجنسية البريطانية يُعد أمرًا مستحيلًا، خاصة أن بريطانيا دولة عريقة ولديها قوانين حاكمة، بغض النظر عن بعض الاستثناءات.

وأوضح أن هناك صعوبة في تمرير تشريع يُعمم مسألة التعرض للحقوق في بريطانيا، لكن هناك جدلًا قائمًا في مسألة تشريع قانون الإضرابات، الذي تنوي الحكومة إصداره.

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