تلسكوب جديد للبحث عن حياة في الفضاء.. «على بعد مليون ميل من الأرض»

خطة جديدة كشفتها وكالة «ناسا» للفضاء، لبناء خليفة لتلسكوب «جيمس ويب» لتكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم تصلح للسكن في الفضاء، وذلك ضمن مشروع «المراصد الكبرى»، لمعرفة فرص وجود حياة خارج الأرض.

وأوضحت «ناسا» أن خطة تطوير التلسكوب القادم ترتكز على أن يكون للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي، لذا يدعم المرصد جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياته، بحسب «سكاي نيوز عربية».

التلسكوب الجديد يصل إلى مليون ميل من الأرض

مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية بوكالة ناسا، قال إن الوكالة ستعمل على المشروع بناءً على التكنولوجيا المستخدمة في تلسكوب «نانسي جريس رومان» و«جيمس ويب»، موضحًا أن قدرات الرصد بالتلسكوب الجديد ستصل إلى نقطة إلى نقطة تُعرف باسم L2 المعروفة بـ«لاجرانج الثانية»، على بعد مليون ميل من الأرض ومقابل الشمس، وسيمنح العلماء مرونة كبيرة ليكون بمقدورهم إطالة عمر مهمته.