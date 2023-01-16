اليوم.. الحكم على 4 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في «أحداث مجلس الوزراء»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

النطق بالحكم على المتهمين

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين 16 يناير للنطق بالحكم على المتهمين.

إضرام النيران

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» على المتهمين جميعًا أحكامًا غيابية على خلفية اتهامهم بإضرام النيران وإحداث الشغب والعنف في محيط مجالس الشعب والشوري والوزراء، والمجمع العلمي.

إحالة 269 متهمًا للجنايات

وتضمن قرار الاتهام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، إحالة عدد 269 متهمًا للجنايات وكان من بينهم 24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك على خلفية اتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي نتج عنها وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

مقاومة السلطات

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وجهت لهم تهمة التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.