بسبب تعاطي وحيازة الكوكايين.. تفاصيل السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري

خلال الشهور الماضية أثار كريم الهواري حالة من الجدل، بعد تسببه في حادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، والذي عرف إعلاميا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد»، واتهم بدهس 4 طلاب عن طريق الخطأ في هذا الحادث وتجاوز السرعات المقررة، وحيازة مواد مخدرة وكحولية وتعاطيها.

السجن المشدد لمدة 3 سنوات على كريم الهواري

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، معاقبة المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في القضية الشهيرة «حادث الشيخ زايد»، الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

تهمة حيازة مواد مخدرة

وذلك بتهمة حيازته لمواد مخدرة وكحولية وتعاطيها، بعد أن تنازل أسر الـ4 ضحايا رسميا عن الدعوى الجنائية، وقبلت بالتصالح والتنازل، وتم التصالح بشكل رسمي في الشهر العقاري وتم تسليمه إلى دفاع الأسرة لتسليمه لهيئة المحكمة، وذلك بعد تدخل عدد من رجال الدين في الأزهر للصلح.

انقضاء مسؤلية الهواري عن جريمة القتل الخطأ

ودفع محامي المتهم كريم الهواري، ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة: «أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني والجنائي تفصل فيه المحكمة».

وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.

مصرع 4 أشخاص

وجاء في أوراق القضية، أنه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.