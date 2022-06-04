رد فعل غريب لـ كريم الهواري لحظة خروجه من محكمة الجنايات

حالة من الصمت سيطرت على كريم الهواري لحظة خروجه من قاعة محكمة الجنايات، ولم يبد أي رد فعل لحظة الحكم عليه بالحبس 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث الشيخ زايد، التي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية، بينما ظهرت شقيقته في حالة انهيار كاملة وصراخ عالي وسط القاعة بعد سماعها الحكم الصادر.

الحكم بالسجن 3 سنوات على كريم الهواري

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، معاقبة المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في قضية «حادث الشيخ زايد»، الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

مصرع 4 أشخاص في حادث الشيخ زايد

وحسب أمر الإحالة، «في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أحرز المتهم كريم الهواري مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم: عبدالله درويش، ويوسف محمد العباسي، وعمر حمدي، وسعيد حسن، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة».

مواد كحولية ومخدرة في سيارة كريم الهواري

وجاء في أمر الإحالة، أنَّ المتهم كريم محمد الهواري، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4 شباب، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد الأليم.

واستكمل أمر الإحالة، أنَّ المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه حسن حسن عباس، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم كريم محمد الهواري، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.