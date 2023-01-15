قناة القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

أفادة قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد فلسطيني، صباح اليوم بنيران الاحتلال، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وأوضحت القناة، أنّ وزارة الصحة الفلسطيمنية، أعلنت استشهاد المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عامًا)، وإصابة نجله، الذي اعتقلته قوات الاحتلال.

من جهتها، زعمت إذاعة كان العبرية، أنّ مجموعة من الشبان الفلسطينيين من قرية سلواد، رشقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال ذلك تقدم أحدهم يحمل سكينًا، وتم تحييده بإطلاق النار تجاهه، ونفى شهود عيان تلك الرواية، وأكدوا أنّ جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطن ونجله بعد مشادة كلامية، إذ قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما، ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر.

وترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 13 شخصًا بينهم 3 أطفال.