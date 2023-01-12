استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا يدعى «حبيب كميل»، 25 عاما، استشهد خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وقوع اشتباكات عنيفة

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة حدثت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، فيما أدت المواجهات إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم إصابة بالغة بالصدر استدعت نقل المصاب إلى مستشفى الرازي في جنين، كما تسببت المواجهات في اعتقال أحد الفلسطينيين.