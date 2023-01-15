بذكرى ميلاده.. سر ظهور الراحل سمير غانم في أعمال ابنتيه

تحل ذكرى ميلاد الكوميديان الكبير سمير غانم، اليوم، والذي طالما أمتع جمهوره ورسم البسمة على وجوه الملايين، وقدّم الكثير من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني وظل ظهوره ولو لمشهد واحد في أي عمل كفيل بإنجاحه.

وكان هذا السر وراء ظهوره الدائم مع بناته الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، الذي كان يظهر معهما دائما في أعمالهما الفنية حتى ولو ضيف شرف في لقطة واحدة فقط، تفاءلا به كما كشف سابقا في أحد اللقاءات التليفزيونية.

سر ظهور سمير غانم المتكرر مع بناته

ظهر الفنان سمير غانم من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية، ووجه إليه سؤال حول السر وراء ظهوره الدائم مع بناته في أعمالهم فقال: «هما بيتفاءلوا بيا فال خير عليهم وأنا بحس باطمئنان وبحنية».

وتابع سمير: «تبقى دنيا عاملة زي أبويا وأمي في الشغل، واخدة بالها مني لما أكون تعبان تسألني أجيبلك غدا إيه يا بابا، والأفظع منها إيمي لدرجة إن أقولها يا حبيبتي أنا كويس، ولو فيه أوردر بدري أوي تفضل وراهم لحد ما يأخروا المعاد شوية».

كما كشف الفنان سمير غانم، خلال اللقاء، عن الفرق بين الكوميديا التي يقدمها والتي يقدمها بناته دنيا وإيمي فقال إن الكوميديا الخاصة بهم تتماشي مع كوميديا الشباب والجيل الجديد.

يذكر أن الفنان سمير غانم ظهر مع الفنانة دنيا سمير غانم في عدد كبير من الأعمال منها نيللي وشيريهان، الذي ظهر كضيف شرف ومسلسل في اللا لا لاند، ولهفة، كما ظهر مع إيمي في سوبر ميرو وغيرهم.