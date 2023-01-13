حسن الرداد ينشر فيديو «أول خروجة» مع إيمي سمير غانم وابنهما بعد الولادة

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وذلك في أول ظهور للأخيرة عقب وضعها لمولودها الأول «فادي».

وحرص الرداد وإيمي على ارتداء الكمامات الطبية لتجنب الإصابة بوباء كورونا، وعلق الأول على الفيديو قائلاً: «أول خروجة».

سبب اختيار فادي اسما لمولود الرداد وإيمي

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم وضعت مولودها الأول، قبل أيام، داخل أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد، واستقرت مع زوجها على «فادي» كاسم لأول مولود لهما، وذلك استجابة لرغبة الرداد في تسمية ابنه على اسم شقيقه الأصغر «فادي» الذي لقي حتفه في حادث سير مروع قبل أعوام.

https://www.instagram.com/stories/hassanelraddad/3014902418918986465/?utm_source=ig_story_item_share&igshid=NjcyZGVjMzk%3D&fbclid=IwAR0N_4QCtsn-kXF4AhSCVFoyN_2M6atKSu69Y7NF9JdGo70GsJtNjIhpDc4

وأعرب حسن الرداد عن سعادته بعد أن أصبح أباً، حيث أعتبر قدوم مولوده للحياة كرم ورزق من الله، بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

آخر أعمال حسن الرداد في السينما

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد تقديمه لفيلم «تحت تهديد السلاح» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ 8 ملايين جنيه، بحسب بيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وشارك في بطولة الفيلم مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.