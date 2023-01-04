نجوم الفن يهنئون حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهما الأول

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهم الأول فادي.

تعليقات نجوم الفن

وجاءت تعليقات نجوم الفن على منشور حسن الواد الذي أعلن خلاله استقباله مولودا جديدا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كالتالي:

قال عمرو سعد: «ألف مبروك ربنا يجعله وش خير وسعد ويفرحكم»، أما هنا الزاهد كتبت: «ربنا يحفظه يا رب ويخليه ليك أنت وإيمي ما شاء الله»، وهنأت درة بالمولود الجديد قائلة: «مبروك ربنا يحفظهولك يا حسن أنت وإيمي يتربى في عزك».

وكتب شيكو: «ما شاء الله ربنا يبارك فيه ويحفظه»، أما الفنان محمد عبد الرحمن هنأهم قائلا: «الله أكبر ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله ذرية صالحة يا رب العالمين هو وأولادنا يا رب»، وقالت هند صبري: «ألف مبروك يتربى في عزكم يا رب»، أما كندة علوش قالت: «مليون مبروك يا حسن ربنا يخليهولكم أنت وإيمي ويفرحكم به».

مي عمر تهنئ حسن الرداد وإيمي

وهنأت مي عمر، قائلة: «ألف مبروك يا حسن ربنا يحفظه ويتربى في عزك أنت وإيمي»، أما سعد لمجرد قال: «مليون مبروك ربنا يحفظه لكم يا حبيبي»، وقالت بدرية طلبة: «تبارك الله مليون مبروك وحمدا لله على سلامة إيمي ربنا يحفظكم».

الرداد يعلن استقبال مولوده الأول

وأعلن منذ قليل، الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استقبال مولوده الأول فادي، قائلا: {لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}، الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.. وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله».