مقرر لجنة الشباب يطلق حملة عن الحوار الوطني على «تيك توك»

أطلق النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، حملة عن الحوار الوطني على تطبيق «تيك توك».

وقال «فتحي»، خلال عبر فيديوهات نشرها على «تيك توك»، إنَّ الحوار الوطني يعني أنَّ لكل مواطن حق في المشاركة برأيه لحل المشاركة اليومية، بالإضافة إلي وضع السياسات العامة التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أنَّ الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع «شعب وصناع قرار» على طاولة واحدة، مؤكّدًا أنَّ هذا هدف الحوار الوطني المكون من 19 لجنة لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، من السياسة إلي الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية.

ودعا النائب الشباب للمشاركة بأفكاره واقتراحاته وبمشاكله، للعمل علي إيجاد حلول لها، موضحا أن 60% من المجتمع المصري يتكون من الشباب، وهذا يجعل لجنة الشباب من أهم لجان الحوار الوطني.

وأشار إلى أنَّه تمّ تقسم مشاكل الشباب إلي مشاكل قبل التخرج ومشاكل بعد التخرج، لافتا إلى أنَّه عندما تم سؤال الشباب خلال الفترة الماضية داخل المدارس والجامعات عن أكبر المشاكل التي يواجهونها، أكدوا وجود تحديات داخل الأنشطة الطلابية وداخل اتحادات الطلبة وأبحاث التخرج.

وتابع أنَّ أكبر المشاكل التي تواجه الشباب بعد التخرج هي مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، إضافة إلي المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، مؤكّدًا أنَّ جميع المشاكل التي طرحها الشباب سيتمّ مناقشتها داخل الحوار الوطني.

وأكّد أنَّه سينشر العديد من الفيديوهات عبر «تيك توك» خلال الفترة المقبلة، بحيث يتضمن كل فيديو مشكلة من المشاكل التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى نشر فيديوهات تعرض آراء الشباب التي أرسلوها لعرضها على الحوار الوطني.