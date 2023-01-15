ضبط مركز علاج طبيعي وتجميل في الشرقية بدون ترخيص 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين والمنشآت التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بإدارة النشاط بتراخيص قانونية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصحية

وشنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 15743 جنح ثان الزقازيق لسنة 2022، ضد كلا من «أ . أ .ع»، صاحبة مركز علاج طبيعي وتجميل بناحية ثان الزقازيق، و«م . ح .ع» المدير المسؤول لإدارتهما مركز علاج طبيعي وتجميل بدون ترخيص، كما أن المسؤولين غير مرخص لهم بالعمل في مثل هذه الأماكن.

وتم التحفظ على أدوية ومستحضرات طبية وتجميل، وكذلك على أجهزة ليزر وإزالة شعر وشد ترهلات وتفتيت دهون وتنظيف البشره تقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.5 مليون جنيه.